TFF'den vergi borcu ve transfer dönemi kararı!

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

TFF Yönetim Kurulu'nun 04.09.2020 tarihli toplantısında; Profesyonel Futbol Kulüplerimizden gelen talep üzerine, tüm dünyayı etkileyen Covid-19 salgının olumsuz ekonomik etkilerini de göz önüne alarak transfer edilen futbolcuların tescilinde Sosyal Güvenlik Kurumu ve Vergi Dairelerine, vadesi geçmiş borcu olmamayı belgelendirme yükümlülüğünün 2020-2021 futbol sezonu birinci transfer ve tescil döneminde uygulanmaması için Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı'na Geçici 4. Madde eklenmesine karar verildi.

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