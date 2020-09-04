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Futbol
Haber Giriş: 04.09.2020 - 17:33 | Son Güncelleme:

TFF'den vergi borcu ve transfer dönemi kararı!

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TFF'den vergi borcu ve transfer dönemi kararı!
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Türkiye Futbol Federasyonu, 2020-2021 futbol sezonu birinci transfer ve tescil döneminde vadesi geçmiş borcu olmamayı belgelendirme yükümlülüğünün uygulanmamasına karar verildiğini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

TFF Yönetim Kurulu'nun 04.09.2020 tarihli toplantısında; Profesyonel Futbol Kulüplerimizden gelen talep üzerine, tüm dünyayı etkileyen Covid-19 salgının olumsuz ekonomik etkilerini de göz önüne alarak transfer edilen futbolcuların tescilinde  Sosyal Güvenlik Kurumu ve Vergi Dairelerine, vadesi geçmiş borcu olmamayı belgelendirme yükümlülüğünün 2020-2021 futbol sezonu birinci transfer ve tescil döneminde uygulanmaması için Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı'na Geçici 4. Madde eklenmesine karar verildi.

 

TFFden vergi borcu ve transfer dönemi kararı

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