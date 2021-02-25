Son Dakika - TFF'den Ümraniyespor - Samsunspor maçıyla ilgili sürpriz karar! Kural hatası var ama...

Tahir Kum / Spor Arena Özel | Dün gece geç saatlere kadar süren TFF Yönetim Kurulu toplantısı sonucunda Ümraniyespor - Samsunspor maçıyla ilgili nihai karar verildi.

Toplantıda 'kural hatası' olduğu yönünde karar alınmasına karşılık müsabakanın tescil edilmesi kararlaştırıldı. 88. dakikada gerçekleşen pozisyonla ilgili kalan sürenin az olmasından dolayı TFF Yönetim Kurulu, hukukçuların da verdiği mütalaa sonrası maçın tamamlandığı gibi 2-2'lik skorla tescil etmiş oldu.

Maçın hakemi Ramazan Keleş'in raporunda kural hatası yaptığını itiraf ettiği ve MHK'nin de aynı görüşte olduğu öğrenilirken, TFF Yönetimi'nin de buna uyarak Ümraniye - Samsunspor maçındaki kural hatası yapıldığı talebini kabul etti.

ÜMRANİYE'DE NELER YAŞANMIŞTI?

Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanan ve 2-2 sona eren maçının son dakikalarında yaşanan sakatlığın ardından karşılaşmanın hakemi Ramazan Keleş oyunu durdurdu. Hakemin oyunu hava atışıyla başlattığı anda Samsunsporlu Brice Dja Djedje bir an duraksayınca topu alarak kaleye yönelen Okan Derici, kaleciden de sıyrılarak Ümraniyespor'u 2-1 öne geçiren golü attı.

Bu dakikanın ardından iki takımın yedek kulübeleri ve sahadaki futbolcular uzun süre bu pozisyonu tartışırken Ümraniyespor'un teknik ekibi ve oyuncularının kararıyla konuk takımın gol atmasına izin verilmiş; mücadelenin 90+8. dakikasında yapılan santranın ardından Samsunsporlu Nadir Çiftçi, topu rakip kaleye sürdü ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak maça dengeyi getirmişti. 2-2.

RESMİ İTİRAZ: BARİZ KURAL HATASI VAR

Yılport Samsunspor Kulübü, TFF 1. Lig'de Bereket Sigorta Ümraniyespor ile oynanan karşılaşmada hakemin kural hatası yaptığı iddiası ile maçın tekrar oynanması için Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) başvuru yapmıştı.

Karadeniz ekibi, Bereket Sigorta Ümraniyespor maçının 88'inci dakikasında hakem Ramazan Keleş'in, karşılaşmanın sonucunu etkileyen bariz bir kural hatası yaptığı öne sürmüştü.

KURAL HATASI İTİRAZI REDDEDİLDİ

Öte yandan son bir kaç güne damga vuran İstanbulspor - Samsunspor maçıyla ilgili ev sahibi takımın kural hatası talebi reddedildi. Ev sahibi takımın yaptığı kural iddiası talebi de bu toplantıda gündeme alındı ve karara bağladı.



Hakemin raporunu ve MHK'nin görüşünü okuyan TFF Yönetimi, müsabakada kural hatası olmadığına karar verdi. Ev sahibi kulübün kural hatasına yönelik başvurusu reddedildi.



