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TFF'den UEFA'ya şikayet! İsrailli oyuncunun sevinci olay olmuştu

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#TFF#UEFA#İsrail
TFFden UEFAya şikayet İsrailli oyuncunun sevinci olay olmuştu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 05, 2024 12:57

Türkiye Futbol Federasyonu, Maccabi Tel Aviv oyuncusu Gavriel Kanichowsky'nin, Beşiktaş maçında attığı golün ardından vermiş olduğu asker selamı nedeniyle siyasi, düşüncesiz ve açıkça bir mesaj verme amacı taşıdığı için UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu'ndan, söz konusu oyuncuya ve kulübüne karşı inceleme başlatılmasını istedi.

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TFF, Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçındaki gol sevinci nedeniyle Gavriel Kanichowsky'i UEFA'ya şikayet etti.

Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçında asker selamı veren İsrailli futbolcu Gavriel Kanichowsky için UEFA’dan inceleme talebinde bulundu.Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde lig aşamasının beşinci maçında karşılaştığı İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv’e tarafsız sahada 3-1 mağlup olmuştu.

M. Tel Aviv oyuncusu Gavriel Kanichowsky de attığı golün ardından sevincini İsrail bayrağına asker selamı vererek kutlamıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu da, Maccabi Tel Aviv oyuncusu Gavriel Kanichowsky’nin attığı golün ardından verdiği asker selamının siyasi, düşüncesiz ve açıkça bir mesaj verme amacı taşıdığı gerekçesiyle UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu’ndan, söz konusu oyuncu ve kulübüne karşı inceleme başlatılmasını istedi.

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#TFF#UEFA#İsrail

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