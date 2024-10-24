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TFF'den TUSAŞ kararı: Tüm maçlarda saygı duruşu yapılacak

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#TFF#TUSAŞ#Süper Lig
TFFden TUSAŞ kararı: Tüm maçlarda saygı duruşu yapılacak
Oluşturulma Tarihi: Ekim 24, 2024 19:11

Türkiye Futbol Federasyonu, TUSAŞ'a yapılan hain saldırıda şehit olan vatandaşlarımızın anısına bu hafta profesyonel ve amatör tüm liglerde saygı duruşu yapılacağını açıkladı.

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TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tesislerine yönelik gerçekleşen hain terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımız anısına 25, 26, 27 ve 28 Ekim'de oynanacak olan tüm profesyonel ve amatör lig müsabakaları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır. Ayrıca tüm kulüplerimiz müsabakalara siyah kol bandı takarak çıkacaktır.

Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, aileleri ve tüm milletimize sabır ve başsağlığı diliyor; terörü lanetliyoruz.

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#TFF#TUSAŞ#Süper Lig

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