TFF'den Türkiye Kupası'nda VAR kararı!

Oluşturulma Tarihi: Aralık 15, 2025 19:47

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası grup müsabakalarında Video Yardımcı Hakem (VAR) Sistemi'nin kullanılacağını duyurdu.

TFF, Türkiye Kupası grup maçlarında VAR sisteminin uygulanacağını açıkladı.

Konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "TFF Yönetim Kurulu'nun 15.12.2025 tarih ve 62 sayılı toplantısında alınan kararla 2025-2026 Sezonu Türkiye Kupası Müsabakaları Statüsü'nde değişiklik yapılmasına karar verilmiştir. Değişen statüyle birlikte Ziraat Türkiye Kupası grup müsabakalarından itibaren Futbol Oyun Kuralları ve bu kurallara dahil edilen VAR Protokolüne uygun olarak çevrim içi Video Yardımcı Hakem Sistemi kullanılacaktır" ifadelerine yer verildi.

