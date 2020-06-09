MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriTFF'den talimat değişikliği açıklaması
GeriFutbol TFF'den talimat değişikliği açıklaması
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 09.06.2020 - 19:21,Son Güncelleme:

TFF'den talimat değişikliği açıklaması

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
TFF'den talimat değişikliği açıklaması
Abone Olgoogle-news

Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası maçlarına ilişkin talimat değişikliği yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre TFF yönetim kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle durdurulan Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarının özel koşullarla oynatılmasına ilişkin "Kovid-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat"ta kulüpler ve ilgili kurumlardan gelen önerileri de değerlendirerek, değişiklik yapılmasına karar verdi.

 

TFFden talimat değişikliği açıklaması

Süper Sayısal Oyunlar Artık Misli.com'da! Vakit kaybetme, hemen oyna...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle