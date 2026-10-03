TFF'den MHK açıklaması! Hakem atamalarını yapacak isimler duyuruldu

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni Merkez Hakem Kurulu (MHK) atama süreci tamamlanana kadar, Ziraat Türkiye Kupası'nda 6, 7 ve 8 Ekim tarihlerinde oynanacak maçların hakemlerini belirleyecek isimleri açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, söz konusu müsabakaların hakem atamalarının MHK Başkan Vekili Hikmet Öksüzoğlu ile üyeler Ali Zağlı, Kamil Abitoğlu, İbrahim Çınar ve Ziya Çetin tarafından gerçekleştirileceği bildirildi.

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Türkiye Futbol Federasyonu’ndan konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kamuoyuna yansıyan ve devam eden adli süreç kapsamında, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sayın Ferhat Gündoğdu'nun tutuklandığı, Merkez Hakem Kurulu 4. Bölge Sorumlusu Sayın Sebahattin Şahin'in ise adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldığı bilgisi kamuoyuna açıklanmıştır. Bu gelişmeler doğrultusunda, yeni Merkez Hakem Kurulu'nun oluşturulmasına ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Yeni Merkez Hakem Kurulu'nun atama süreci tamamlanıncaya kadar, 6, 7 ve 8 Ekim tarihlerinde oynanacak Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarının hakem atamaları; Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Sayın Hikmet Öksüzoğlu ile Merkez Hakem Kurulu üyeleri Sayın Ali Zağlı, Sayın Kamil Abitoğlu, Sayın İbrahim Çınar ve Sayın Ziya Çetin tarafından gerçekleştirilecektir. Yeni Merkez Hakem Kurulu Başkanı ve üyelerinin atanmasına ilişkin gerekli bilgilendirme ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşılacaktır.”