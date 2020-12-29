TFF'den son dakika açıklaması: beIN MEDIA GROUP ile sözleşme imzalanmıştır

TFF ile Digiturk arasında 2020/21 sezonuna ilişkin sözleşme imzalandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu ile Süper Lig ve TFF 1. Lig yayın haklarını elinde bulunduran Digiturk beIN MEDIA GROUP arasında 2020-2021 sezonuna ilişkin sözleşme imzalanmıştır." bilgisi verildi.

TFF'den yapılan açıklamada, "17 Kasım’daki mutabakat anlaşmasının ardından yapılan görüşmeler sonucunda, devam etmekte olan 2020-2021 sezonuna ilişkin anlaşılan ilk taksit tutarı Federasyonumuza bugün ödenmiş olup, kulüplerimizin hakedişleri yarın itibari ile hesaplarına yatırılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

1 DAKİKALIK PROTESTO

Böylece TFF, yayıncı kuruluş ve kulüpler arasındaki yayın krizi tamamen aşılmış oldu. Geçtiğimiz hafta Kulüpler, maç başlangıçlarında 1 dakikalık protestoda bulunmuştu. Bu hafta başı yapılan görüşmeler sonunda ise resmi imzalar atılmış oldu.

NİHAT ÖZDEMİR 'ANLAŞAMADIĞIMIZ NOKTALAR VAR' DEMİŞTİ

TFF Başkanı Özdemir, yayıncı kuruluştan ödemelerin alınıp alınmadığına ilişkin ise şunları kaydetmişti.

"Yayıncı kuruluşla görüşmelerimiz devam ediyor. Tabii yayıncı kuruluş bir açıklama yaptı; 'Biz kulüplerimizin bütün alacaklarını TFF'ye ödedik' diye. Hayır ödememişlerdi, biz de hemen arkasından bunun olmadığını, bütün ödemenin yapılmadığını ifade ettik. Şu anda çok olumlu görüşmelere başladık. Tahmin ediyorum, cuma gününe kadar bu görüşmeleri sonlandırıp anlaşmayı ve protokolümüzü imzalayıp gerekli ödemeleri alacağız. Transfer dönemi başlamadan tüm kulüplerimize ödemelerimizi yaparak yolumuza devam edeceğiz. Ne ödeneceği konusunda beIN Sports'la anlaşmaya vardık ama nasıl ödeneceği, detayları konusunda ve ek protokolün bazı maddelerinde aramızda anlaşamadığımız noktalar var. Ama bir iki gün içerisinde bunu çözeceğimizi tahmin ediyorum. İnşallah kulüplerimize gerekli para aktarmalarını yapmış olacağız."

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