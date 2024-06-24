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TFF'den sakatlık açıklaması: Sol diz ön çapraz bağları koptu!

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#EURO 2024#A Milli Takım#Sakatlık
TFFden sakatlık açıklaması: Sol diz ön çapraz bağları koptu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 24, 2024 14:34

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takımımız ile EURO 2024'te bulunan Doğan Alemdar'ın sakatlandığını açıkladı. Alemdar'ın yerine çağrılan isim de belli oldu.

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A Milli Takımımız, EURO 2024 F Grubu üçüncü maçında Çekya ile karşı karşıya gelecek. Bu maçın hazırlıklarını sürdüren millilerde talihsiz bir sakatlık yaşandı.

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Dün akşam yapılan antrenmanda kaleci Doğan Alemdar'ın sol diz ön çapraz bağlarında kopma tespit edildiği açıklandı. Alemdar'ın yerine ise Muhammed Şengezer'in davet edildiği kaydedildi.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;

"A Milli Takımımızın dün akşam gerçekleştirilen antrenmanı esnasında dizinde travma meydana gelen millî kalecimiz Doğan Alemdar’ın muayene ve tetkikleri tamamlandı.

Yapılan kontroller neticesinde, Doğan’ın sol diz ön çapraz bağında kopma tespit edildi ve millî kalecimizin tedavisinin bir sonraki aşamasına geçmek üzere kamptan ayrılmasına karar verildi.

2024 Avrupa Şampiyonası sürecindeki kaleci yeterliliğini sağlamak adına, Medipol Başakşehir FK takımından Muhammed Şengezer, A Millî Takım kampına çağrıldı."

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#EURO 2024#A Milli Takım#Sakatlık

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