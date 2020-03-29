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GeriFutbol TFF'den Rüştü Reçber'e "geçmiş olsun" mesajı
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Futbol
Haber Giriş: 29.03.2020 - 22:24,Son Güncelleme:/

TFF'den Rüştü Reçber'e "geçmiş olsun" mesajı

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TFF'den Rüştü Reçber'e "geçmiş olsun" mesajı
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni tip corona virüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Rüştü Reçber için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Koronavirüs tedavisi gören Futbol Gelişim Koordinatörümüz Rüştü Reçber'e acil şifalar diliyoruz.

Değerli Koordinatörümüz Rüştü Reçber'in en kısa sürede aramıza sağlıklı bir şekilde döneceğine yürekten inanıyor, Rüştü Reçber ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi.

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