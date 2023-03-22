TFF'den resmi açıklama! Süper Lig'de bu sezon 4 takım yerine 2 takım küme düşürülecek...

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Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'den bu sezon 4 takımın yerine 2 takımın düşürüleceğini duyurdu.
İŞTE O AÇIKLAMA
Türkiye Futbol Federasyonu'nun 21 Mart 2023 tarih ve 68 Sayılı toplantısında, profesyonel liglerden düşecek takım sayıları ile ilgili aşağıdaki kararlar alınmıştır.
TFF Yönetimi Kurulu'nun 10 Şubat 2023 tarih ve 55 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca deprem felaketi sebebiyle OHAL Bölgesi ilan edilen illerde ligden çekilen takımlar dikkate alınarak;
karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Türkiye Futbol Federasyonu
DEPREM SONRASI RESMİYET KAZANMIŞTI
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de mücadele eden Hatayspor ile Gaziantep FK'nın yanı sıra 1'inci Lig'den Yeni Malatyaspor ve Adanaspor, TFF 2'nci Lig'den Adıyaman FK, ve TFF 3'üncü Lig ekibi Malatya Arguvan Spor'un ligden çekilme taleplerini onaylamış ve 2023-2024 futbol sezonunda; 2022-2023 sezonunda bulundukları liglerde sportif faaliyetlerinin devam etmesine karar verildiğini daha önce açıklamıştı.
İŞTE TFF'NİN DAHA ÖNCE YAPTIĞI AÇIKLAMA
Ülkemizde 06.02.2023 tarihinde yaşanan deprem felaketi nedeniyle depremden etkilenen ve olağanüstü hal ilan edilen Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay, Osmaniye, Adana olmak üzere 10 ilde merkezi bulunan ve 2022-2023 sezonunda Profesyonel liglerde çekilme talebinde bulunan kulüplerin;
- Ligden çekilme taleplerinin kabulüne,
- Bu kulüplerin 2022-2023 futbol sezonunda 06.02.2023 tarihinden itibaren kalan müsabakalarda hükmen yenik (3-0) sayılmasına ve rakip takımların (3-0) galip sayılmasına,
- Bu kulüplerin 2023-2024 futbol sezonunda; 2022-2023 sezonunda bulundukları liglerde sportif faaliyetlerinin devamına,
- Tüm profesyonel liglerdeki çekilen takımlara sezonun kalan kısmına ait TFF nezdinde doğan garanti alacaklarının ödenmesine karar verilmiştir."