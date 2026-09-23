×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

TFF’den Orkun Kökçü ve sakatlık açıklaması

Güncelleme Tarihi:

#Türkiye-Fransa#Milli Takım#TFF
TFF’den Orkun Kökçü ve sakatlık açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2026 23:42

Türkiye-Fransa maçı öncesi Türkiye Futbol Federasyonu, Milli Takım’daki gelişmeleri paylaştı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk maçında 25 Eylül Cuma günü Kocaeli'de Fransa ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını sürdürdü.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Pas, son vuruş ve taktik çalışmalarıyla devam eden idman, çift kale taktik oyunla tamamlandı.

ORKUN KÖKÇÜ VE MUHAMMED ŞENGEZER KATILMADI

Ayak parmağındaki ağrıları devam eden Orkun Kökçü ve hafif sakatlığı süren Muhammed Şengezer antrenmana katılmadı. Kampa yeni dahil olan Mustafa Eskihellaç ise idmanda yer aldı.

Milliler, 24 Eylül Perşembe günü saat 16.00'da yapacağı antrenmanla Fransa müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak. İdmanın ilk 15 dakikası, basın mensuplarına açık olacak.

Haberin Devamı

Ay-yıldızlılar, son antrenmanın ardından kara yoluyla Kocaeli'ye gidecek. Milli oyuncular, saat 21.00'de maçın oynanacağı Kocaeli Stadı'nda kısa bir yürüyüş yapacak.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile bir oyuncu, saat 20.15'te Kocaeli Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısına katılacak.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Türkiye-Fransa#Milli Takım#TFF

BAKMADAN GEÇME!