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Futbol
AA
Haber Giriş: 21.04.2020 - 13:41,Son Güncelleme:

TFF'den MHK Talimatı'nda değişiklik

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TFF'den MHK Talimatı'nda değişiklik
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Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Merkez Hakem Kurulu Talimatı'nda değişikliğe gitti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, talimata geçici madde eklenerek tüm 31 Mayıs tarihleri 31 Temmuz olarak değiştirildi. Bu değişiklikle 2020-2021 vize dönemi ve sınav takvimi ertelendi.

TFF Yönetim Kurulu'nun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ara verilen liglerin yeniden başlaması hakkında vereceği karara bağlı olarak yeni sınav takvimi daha sonra MHK tarafından açıklanacak.

TFFden MHK Talimatında değişiklik

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