TFF'den MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu için resmi açıklama!

Güncelleme Tarihi:
Türkiye Futbol Federasyonu, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun görevden ayrılacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
İşte TFF'nin açıklaması;
Kamuoyuna Duyuru
Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sayın Dr. Ferhat Gündoğdu'ya ilişkin bugün medyaya yansıyan spekülatif haberler hakkında açıklama yapma gereği doğmuştur. Sayın Gündoğdu görevinin başındadır ve çalışmalarına devam etmektedir.
Bu tür haberlere itibar edilmemesi gerektiğini hatırlatır, kamuoyuna saygıyla duyururuz