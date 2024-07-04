TFF'den Merih Demiral açıklaması! Ceza aldı mı?

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TFF'den yapılan açıklamada, "Bild gazetesi kaynak gösterilerek, 'Merih Demiral'a UEFA tarafından 2 maç ceza verildi' şeklinde yayınlanan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Yarın sabaha kadar savunma süremiz bulunmaktadır." denildi.

UEFA, A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yendiği maçta "uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddiasıyla" Merih Demiral ile ilgili soruşturma açmıştı.

DEZENFORMASYONLA MÜCADELE MERKEZİ'NDEN DE AÇIKLAMA GELDİ

Bazı basın yayın organlarında yer alan, “UEFA, Merih Demiral'a 2 maç men cezası verdi.” iddiası doğru değildir.

UEFA tarafından Merih Demiral hakkında açılan soruşturma henüz sonuçlanmamış olup, iki maç men cezası verildiği iddiası gerçeği yansıtmamaktadır.

UEFA, milli futbolcumuz Merih Demiral’dan savunma istemiş olup, savunma sonrasında soruşturma karara bağlanacaktır.

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