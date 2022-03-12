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TFF'den Medipol Başakşehir'in hakem atamalarıyla ilgili sorularına yanıt

#TFF#Medipol Başakşehir#Hakem
TFFden Medipol Başakşehirin hakem atamalarıyla ilgili sorularına yanıt

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), görevine son verilen hakemlerin ardından oluşan tepki ve Başakşehir'in istifa çağrısına cevap verdi.

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Türkiye Futbol Federasyonu, Medipol Başakşehir'in hakem atamalarıyla ilgili yönelttiği sorulara resmi internet sitesinden yanıt verdi.

İşte TFF'nin açıklaması;

Medipol Başakşehir Futbol Kulübü tarafından, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 29. hafta atamalarına ilişkin olarak, gerçekle hiçbir ilgisi olmayan senaryolar üzerinden bazı sorular yöneltilmiştir.
 
Öncelikle herhangi bir hakemimizin görev iadesi söz konusu olmamıştır. Somut bir bilgi olmadan, hakemlerimizi ayrıştıracak tutum ve yaklaşımı kabul etmemiz mümkün değildir, kulüplerimizin böyle bir hakkı da yoktur.
 
Ayrıca hatırlatmak isteriz ki, MHK tarafından yeni klasmanların belirlenmesinden itibaren, haksız, mesnetsiz değerlendirmeler ve hayal ürünü komplo teorileri ile hakemlik müessesi yıpratılmak istenmekte ve hedef gösterilmektedir.
 
Maalesef oluşturulmak istenen güvensizlik ortamı, sadece hakemlerimize değil Türk futbolunun saygınlığına zarar vermektedir.
 
Hakemlerimize güvenimiz ve kalan haftalarda en iyi şekilde görevlerini yapacaklarına inancımız tamdır.
 
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

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#TFF#Medipol Başakşehir#Hakem

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