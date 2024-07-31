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TFF'den mavi kart kararı! Galatasaray ve Beşiktaş'a iyi haber

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig#Tff#Futbol
TFFden mavi kart kararı Galatasaray ve Beşiktaşa iyi haber
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2024 23:31

Türkiye Futbol Federasyonu, Mavi Kart uygulamasına sahip oyuncuların sözleşme süresi boyunca yerli statüsünde oynamaya devam edeceklerini duyurdu.

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Türkiye Futbol Federasyonu, Mavi Kartlı ve Türki Cumhuriyetlerden oyuncular ile ilgili resmi internet sitesi üzerinden bir açıklama yaptı.

TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE:

Kulüpler A Takım Listesinde Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğu bulunmayan en fazla 14 futbolcu bulundurabilirler.

14’ten fazla sayıda yabancı uyruklu futbolcu ile sözleşmesi bulunan Süper Lig Kulüpleri, A Takım Listesine yazılmamış yabancı uyruklu futbolcuları A Takım müsabakalarında oynatamazlar.

Kulüpler birinci fıkrada öngörülen A Takım Listesine yazılan Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğu bulunmayan futbolculara ilaveten; 2023 – 2024 Sezonunda Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan ülkelerinin vatandaşı olarak A Takım Listesine yazılan 1 futbolcuyu ve Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğu bulunmamakla birlikte Türk Vatandaşlığı veya mavi kart sahibi olarak A Takım Listesine yazdıkları 1 futbolcuyu sözleşme süreleri sonuna kadar müktesep hakları sebebiyle Madde 2’nin e fıkrası kapsamında A Takım Listesine yazabilirler. Bu futbolcuların sözleşmelerinin sona ermesi halinde; uzatma, sözleşme yenileme ve diğer kulüplerle imzalayacakları sözleşmeler A Milli Takımda oynama uygunluğu bulunmayan futbolcu kapsamında tescil edilecek ve A Takım Listesine bu doğrultuda yazılacaktır."

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#Süper Lig#Tff#Futbol

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