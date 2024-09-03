TFF'den Kerem Aktürkoğlu'na tebrik mesajı

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Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "A Milli futbolcularımızdan Kerem Aktürkoğlu'nu Galatasaray'dan Portekiz Ligi takımlarından SL Benfica'ya transferi nedeniyle kutluyor, kariyerinin yeni bölümünde kendisine başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.



A Milli Takım'da ilk kez 27 Mayıs 2021 tarihinde Azerbaycan ile oynanan özel maçta görev alan Kerem Aktürkoğlu, Ay-Yıldızlı formayı toplam 34 maçta giydi ve 6 gol kaydetti. A Milli Takımın mücadele ettiği EURO 2020 ve EURO 2024 final turnuvalarının kadrolarında yer alan 25 yaşındaki forvet oyuncusu, geride bıraktığımız 2024 Avrupa Şampiyonası'ndaki tüm maçlarda da süre aldı.



Kerem Aktürkoğlu, Benfica'da A Milli Takım oyuncularından Orkun Kökçü ile birlikte forma giyecek.