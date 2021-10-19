TFF'den İlyas Tüfekçi'ye ziyaret

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TFF'den yapılan açıklamaya göre, İlyas Tüfekçi'nin evinde gerçekleştirilen moral ziyaretinde eski milli oyuncuya isminin yazılı olduğu A Milli Takım forması takdim edildi.

İlyas Tüfekçi ve kızı İlkin Tüfekçi, ziyaretten dolayı TFF'ye teşekkür etti.