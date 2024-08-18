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TFF'den "Göztepe-Fenerbahçe" maçında yaşananlarla ilgili açıklama! "Misafir takım kulüp başkanı..."

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Ali Koç#TFF
TFFden Göztepe-Fenerbahçe maçında yaşananlarla ilgili açıklama Misafir takım kulüp başkanı...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2024 14:06

Türkiye Futbol Federasyonu, "Göztepe-Fenerbahçe" maçında yaşananlarla ilgili bir açıklama yayımladı.

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Süper Lig'de oynanan "Göztepe-Fenerbahçe" maçı sırasında sar-lacivertli kulübün başkanı saldırıya uğradı.

Saldırıyı yapan şahıs savcılıkta sorgulandı ve tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Hakim, zanlının ev hapsiyle cezalandırılmasına karar verdi.

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Türkiye Futbol Federasyonu karşılaşmada yaşananlarla ilgili bir açıklama yayımladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Göztepe A.Ş. - Fenerbahçe A.Ş. müsabakasında futbol sahalarında görmek istemediğimiz birtakım hadiseler yaşanmıştır. Misafir takım taraftarlarının tribüne girişlerinde yaşanan birtakım olaylardan dolayı, misafir takım kulüp başkanının talimatlara aykırı bir şekilde sahaya girip müdahale etmesini doğru bulmuyor ve kabul etmiyoruz. Bununla birlikte; misafir takım kulüp başkanına münferiden yapılan fiziki müdahaleyi çirkin buluyor ve hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı'na geçmiş olsun dileklerimiz iletiyoruz. Yaşanan olayların, futbolda oluşturmak istediğimiz kardeşlik iklimine faydası olmadığı aşikardır. Futbolun tüm paydaşlarının ortak olduğunu, futbolumuzun marka değerini daha iyi noktalara taşıyabilmek için bu paydaşların sağduyulu bir şekilde birlikte hareket etmesi gerektiğini önemle belirtmek isteriz. Süreç detaylı bir şekilde federasyonumuzun ilgili kurulları tarafından değerlendirilecek olup, gerekli kararlar ivedilikle alınacaktır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."

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#Fenerbahçe#Ali Koç#TFF

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