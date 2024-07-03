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TFF'den genel kurul çağrısı

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#TFF#Seçim#Genel Kurul
TFFden genel kurul çağrısı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2024 10:04

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), olağan mali ve seçimli genel kurul hakkında resmi sitesinden bir bilgilendirmede bulundu.

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TFF'den yapılan açıklamada, Ankara JW Marriott Otel'de 18 Temmuz saat 11.00'de yapılması planlanan genel kurulun, çoğunluğun sağlanmaması durumunda 19 Temmuz saat 11.00'de, ikinci oturumda da çoğunluğun elde edilememesi halinde 26 Temmuz'da aynı saatte çoğunluğa bakılmaksızın gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada, 1 Haziran 2023 ile 31 Mayıs 2024 tarihlerini kapsayan dönemin hesap ve faaliyetlerinin ibraya sunulacağı, 1 Haziran 2024 ile 31 Mayıs 2025 dönemini kapsayan bütçenin de kabulü veya reddi hakkında oylama yapılacağı ifade edildi.

İbra ve bütçe oylamasının ardından başkanlık seçiminin yapılacağı da açıklamada yer aldı.

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#TFF#Seçim#Genel Kurul

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