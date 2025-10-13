×
TFF'den Gazze'ye bağış!

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ekim 13, 2025 20:40

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye-Gürcistan maçının tribün gelirlerinin Gazze halkına bağışlanacağını açıkladı.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu’ndaki dördüncü maçında Gürcistan’ı Kocaeli Stadyumu'nda ağırlayacak. 

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ise maçın tribün gelirlerini Gazze'ye bağışlanama kararı aldı. 

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"TFF Yönetim Kurulu, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'nda yarın oynanacak Türkiye - Gürcistan maçının tribün gelirlerini insanlık dramı yaşayan Gazze halkına bağışlama kararı almıştır. 

Tüm dünyanın gözü önünde gerçekleşen bu soykırımı bir kez daha lanetliyor, tüm taraftarlarımızı Kocaeli Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak mücadelede tek ses, tek yürek olarak Ay-Yıldızlı ekibimizi desteklemeye davet ediyoruz."

