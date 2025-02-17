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TFF'den Galatasaray ve Fenerbahçe'ye özel davet! Dursun Özbek, Ali Koç...

Güncelleme Tarihi:

#TFF#Galatasaray#FENERBAHÇE
TFFden Galatasaray ve Fenerbahçeye özel davet Dursun Özbek, Ali Koç...
Oluşturulma Tarihi: Şubat 17, 2025 18:29

TFF, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için açıklama yaptı.

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TFF, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde iki kulübün başkanlarını Riva'ya davet ettiğini açıkladı.

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TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;

"Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak Galatasaray A.Ş. - Fenerbahçe A.Ş. müsabakası hem ligimizin marka değeri hem de ülke futbolunun Avrupa'daki tanıtımı açısından büyük önem taşımaktadır.

Tüm futbol kamuoyunun beklentisi derbinin tarihi rekabete yakışan, sağduyunun öne çıktığı, centilmenliğin konuşulduğu bir atmosferde geçmesidir.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, bu vesileyle iki kulübümüzün değerli başkanlarını 19 Şubat Çarşamba günü saat 13.00'te Riva'da bir araya gelerek dostluk ve kardeşlik iklimine katkıda bulunmaya davet etmiştir.

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Türk futbolunun asırlık iki çınarı arasında oynanacak bu maçın futbol kalitesi ve fair play açısından örnek bir müsabaka olmasını temenni ediyor, başarılar diliyoruz."

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#TFF#Galatasaray#FENERBAHÇE

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