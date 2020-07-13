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Futbol
AA Spor
Haber Giriş: 13.07.2020 - 15:44,Son Güncelleme:

TFF'den Futsal Ligi kararı

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TFF'den Futsal Ligi kararı
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, yeni tip kononavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle oynatılmamasına karar verilen Futsal Ligi ile ilgili kararını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, Futsal Ligi'nde 2019-2020 sezonunun oynatılmamasına karar verilen tarihteki mevcut puan sıralamasına göre tescil edilmesine, ligde şampiyon takım ilan edilmemesine, kupa, madalya ve ödüllerinin verilmemesine karar verildiği bildirildi.

Futsal Ligi play-off grubunda mücadele etme hakkı kazanan 8 takımın 1 ve 2. eleme gruplarında oynadıkları grup maçları dikkate alınarak yapılan puan sıralamasında genel gol averajı ile üstün olan Piyalepaşa Kulübü'nün UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanan takım olarak belirlenmesine karar verildiği aktarıldı.

 

TFFden Futsal Ligi kararı

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