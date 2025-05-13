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TFF'den Fenerbahçe ve Galatasaray'a ret!

Güncelleme Tarihi:

#TFF#Galatasaray#Fenerbahçe
TFFden Fenerbahçe ve Galatasaraya ret
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 13, 2025 18:18

TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yabancı oyuncu sayısı için yaptığı itirazı kabul etmediğini duyurdu.

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TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yabancı oyuncu sayısı için itirazlarını kabul etmedi.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;

"1. E.2025/260 – K.2025/289

Galatasaray A.Ş.’nin TFF resmi internet sitesinde 16.04.2025 tarihinde yayınlanan Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu’nun 2025/02-4674 sayılı 16.04.2025 tarihli 2025-2026 Sezonu Süper Lig Futbolcu Uygunluğu’na itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; TFF Yönetim Kurulu kararının hukuka aykırılık yönünden yapılan incelemesinde; usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından itirazın reddine, oybirliğiyle,

2. E.2025/261 – K.2025/290

Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin TFF resmi internet sitesinde 16.04.2025 tarihinde yayınlanan Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu’nun 2025/02-4674 sayılı 16.04.2025 tarihli 2025-2026 Sezonu Süper Lig Futbolcu Uygunluğu’na itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; TFF Yönetim Kurulu kararının hukuka aykırılık yönünden yapılan incelemesinde; usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından itirazın reddine, oybirliğiyle,

Karar verilmiştir."

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#TFF#Galatasaray#Fenerbahçe

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