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Haber Giriş: 09.06.2020 - 16:33,Son Güncelleme:

TFF'den Fenerbahçe istifası! Dış İlişkiler İcra Kurulu Üyesi Gürkan Teoman...

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TFF'den Fenerbahçe istifası! Dış İlişkiler İcra Kurulu Üyesi Gürkan Teoman...
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Türkiye Futbol Federasyonu Dış İlişkiler İcra Kurulu Üyesi Gürkan Teoman, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in Fenerbahçe ile ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle görevinden istifa etti.

Türkiye Futbol Federasyonu Dış İlişkiler İcra Kurulu Üyesi Gürkan Teoman, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in Fenerbahçe'ye karşı yaptığı açıklamalar sebebiyle görevinden istifa etti.

Teoman, istifasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe bu ülkede FETÖ'ye karşı mücadelenin bayraktarı olmuş çok önemli bir kurumdur. Kurtuluş Savaşı'ndan bu yana ve sonsuza dek Türkiye'nin iç ve dış düşmanlarına karşı yıkılmaz bir kale olarak kalacaktır. Mensubu olmaktan gurur duyduğum Fenerbahçe camiasının bir neferi olarak şahsımın duruşu, kutsal gördüğüm armamın yanıdır" ifadelerini kullandı.

TFF Başkanı Nihat Özdemirden Fenerbahçe açıklaması
TFF Başkanı Nihat Özdemir'den Fenerbahçe açıklaması!
Nihat Özdemirden Vefa Küçüke mektup
Nihat Özdemir'den Vefa Küçük'e mektup

 

TFFden Fenerbahçe istifası Dış İlişkiler İcra Kurulu Üyesi Gürkan Teoman...

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