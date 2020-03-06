TFF'den Etik Kurulu için yeni açıklama

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, söz konusu değişiklikle Futbol Disiplin Talimatı kapsamında değerlendirilmeyen olaylar, basın ve yayın organları ile sosyal medyada etik davranış ilkelerine aykırı beyan ve açıklamalarda bulunan futbol camiasındaki kişilerin, disiplin müfettişleri tarafından Etik Kuruluna sevk edileceği bildirildi.

Bu madde kapsamında yapılan sevkler hakkında TFF internet sitesinden kamuoyunun bilgilendirileceği, Etik Kurulu tarafından ilgilisine 3 gün içinde cevaplandırılmak üzere savunma istem yazısının gönderileceği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kurul tarafından ihlalin gerçekleşmesine karar verilmesi halinde; ihlalin niteliğine göre uyarma, kınama, huzurda kınama, yazılı ya da görsel medya aracılığı ile kınama veya ihlalin toplumdaki olumsuz etkilerini gidermeye yönelik olarak kişinin konferans vermesi veya sporcularla ilgili organizasyonlara katılması gibi sportif ve eğitici yaptırımlar uygulanabilecektir. Taraflar, kurul kararının kendilerine bildirilmesinden itibaren 7 gün içinde Tahkim Kurulu nezdinde itiraz edebilir. Süresi içinde itiraz edilmemesi veya itirazın reddedilmesi halinde karar kesinleşir. Kararlar kesinleştikten sonra TFF'nin internet sitesi aracılığıyla kamuoyuna duyurulacaktır."

TFF Tahkim Kurulu, Beşiktaş Kulübünün, Etik Kurulu Talimatı'nın 12. maddesinde yapılan değişikliğe ilişkin itirazını dün reddetmişti.