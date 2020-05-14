TFF'den Erzurumspor'a geçmiş olsun mesajı

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, "Yapılan kontroller sonucunda futbolcu, teknik heyet ve personellerinde Kovid-19 belirlenen Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübüne ve camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı