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TFF'den deprem açıklaması

Güncelleme Tarihi:

#Deprem#Tff#Kahramanmaraş
TFFden deprem açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2023 08:10

Türkiye Futbol Federasyonu, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve başta Hatay, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa olmak üzere birçok ilimizde hissedilen depremde yaşanan can ve mal kayıplarına ilişkin bir açıklama yaptı.

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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04:17'de meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem 10 kentimizi etkiledi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre depremin ardından en büyüğü 6,6 büyüklüğünde olmak üzere an itibarıyla 42 artçı deprem meydana geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve başta Hatay, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa olmak üzere birçok ilimizde hissedilen depremde yaşanan can ve mal kayıplarına ilişkin bir mesaj yayınladı.

TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve başta Hatay, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa olmak üzere birçok ilimizde hissedilen depremde can kayıplarımızın olduğunu derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

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Ülkemizi yasa boğan depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; vatandaşlarımızın ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar dileriz.

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#Deprem#Tff#Kahramanmaraş

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