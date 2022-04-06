TFF'den Cüneyt Çakır için onay çıktı! İsviçre'ye olumlu yanıt

Haberin Devamı

Son günlerin en büyük polemik konularından biri haline gelen İsviçre Futbol Federasyonu'nun Cüneyt Çakır'la ilgili davetine TFF'nin sessiz kalışıyla ilgili bugün sıcak bir gelişme yaşandı.

'SÜRECİ BAŞLATABİLİRSİNİZ'

TFF bu sabah İsviçre Futbol Federasyonu'nun Çakır ve ekibi için yaptığı talebe "Lütfen Cüneyt Çakır ve ekibiyle temasa geçerek çalışma sürecini başlatabilirsiniz" diyerek olumlu dönüş yaptığı ortaya çıktı.

'CÜNEYT HOCA VE EKİBİYLE ÇALIŞABİLİRSİNİZ'

İsviçre Futbol Federasyonu'nun TFF'ye yaptığı yazılı başvuruda "Biz size bir hakem heyeti gönderelim, siz de buna karşılık bize Cüneyt Çakır ve ekibini gönderin. Herkes kendine bağlı olan hakemlerin masrafını karşılasın" talebinde bulunduğu TFF'nin ise "Bizim dışarıdan hakem getirip görevlendirmek gibi bir düşüncemiz yok. Ancak sizler Cüneyt hoca ve ekip arkadaşlarıyla çalışabilirsiniz. Bunun için de lütfen hakem arkadaşlarımızla temasa geçin" şeklinde karşılık verdiği öğrenildi.

Haberin Devamı

2022 DÜNYA KUPASI İÇİN GÖREV ALMAK İSTİYOR

İsviçre Futbol Federasyonu tecrübeli hakemin kendi liglerinde görev yapması için geçtiğimiz haftalarda başvuruda bulunmuştu.

Çakır'ın, İsviçre'deki teklifi kabul etmesi halinde 2022 Dünya Kupası'nda görev alma ihtimali de oldukça yükselecek.

'UMARIM İZNİ ALIR' DEMİŞTİ

İsviçre’nin şimdiye kadar çıkardığı dünya çapındaki en önemli hakem Urs Meier, geçtiğmiiz günlerde konuyla ilgili "Evet davet doğru. Umarım Cüneyt İsviçre'de maç yönetmek için gerekli izni alır ve bununla birlikte Dünya Kupası'na gitme şansını yakalar" ifadelerini kullanmıştı.

MHK'NİN KARARI SONRASI MAÇ ALAMADI

Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Türk futbol tarihine geçecek bir karara imza atmış ve Süper Lig kadrosunda yer alan 11, A klasmanında yer alan 5, VAR’dan 1 hakem ile yollarını ayırdığını açıklamıştı.

Başında Cüneyt Çakır’ın da bulunduğu ihraç listesinde, yine FIFA kokartlı hakemlerden Ali Palabıyık, Abdülkadir Bitigen ile birlikte, deneyimli Fırat Aydınus, Hüseyin Göçek, Alper Ulusoy’un yanı sıra Bahattin Şimşek, Tugay Kaan Numanoğlu, Suat Arslanboğa, Mert Güzenge, Burak Şeker de yer almıştı.

Haberin Devamı

TAHKİM KARARI BOZDU AMA...

Tahkim Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nun aldığı bu kararı bozarken 18 hakem ve 3 gözlemciyi klasmanlarına iade etmişti.

MHK, Tahkim Kurulu'nun bu kararına rağmen Cüneyt Çakır ve diğer hakemlere Süper Lig'in geri kalan maçlarında görev vermedi.