MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriTFF'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vefat eden yeğeni Ahmet Erdoğan için başsağlığı mesajı
GeriFutbol TFF'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vefat eden yeğeni Ahmet Erdoğan için başsağlığı mesajı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 21.12.2020 - 13:58 | Son Güncelleme:

TFF'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vefat eden yeğeni Ahmet Erdoğan için başsağlığı mesajı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
TFF'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vefat eden yeğeni Ahmet Erdoğan için başsağlığı mesajı
Abone Olgoogle-news

Türkiye Futbol Federasyonu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeğeni Ahmet Erdoğan'ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF'den yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeğeni Ahmet Erdoğan'ın yaşamını yitirdiğinin derin bir üzüntüyle öğrenilmiş olduğu belirtildi.

Açıklamada, Ahmet Erdoğan'a Allah'tan rahmet, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileğinde bulunuldu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle