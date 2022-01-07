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TFF'den Covid-19 tedbirlerine ilişkin talimatlarda değişiklik! Hükmen mağlubiyet...

#Tff#Covid 19#Covid 19 Tedbir
TFFden Covid-19 tedbirlerine ilişkin talimatlarda değişiklik Hükmen mağlubiyet...

TFF, müsabakalarda uygulanacak Covid-19 tedbirlerine ilişkin talimatlarda değişikliğe gitti.

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Son dönemde koronavirüs vakalarındaki büyük artış dikkat çekerken, virüs Türk futbolunu da vurdu. Başta Süper Lig takımları olmak üzere futbol kulüpleri ardı ardına Covid-19 vakaları açıklamaya başladı.

Türkiye Futbol Federasyonu ise Müsabakalarda Uygulanacak Covid-19 Tedbirlerine İlişkin Talimat'ta değişiklik yaptı.

TFF'den yapılan açıklamada, "TFF Yönetim Kurulu'nun 07.01.2022 tarihli kararı ile Müsabakalarda Uygulanacak Covid-19 Tedbirlerine İlişkin Talimat'ta değişiklik yapılmıştır. " denildi.

Kulüplerde yaşanan koronavirüs vakaları sonrasında hangi durumlarda takımların hükmen mağlup sayılacağını belirleyen talimatın ilgili maddesi ise şöyle: 

(5. MADDE - 9. FIKRA)

Kulüplerin pozitif vaka veya hastalığı geçirmekte olan futbolcuları nedeniyle, oynama uygunluğu olan futbolcuların sayısının 9’un altına inmesi nedeniyle müsabakaya çıkamamaları halinde, anılan kulüp/kulüpler hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmekle birlikte, anılan kulüp/kulüpler için Futbol Müsabaka Talimatı’nın 24. maddesi hükümleri uygulanmaz.

Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarında, Ziraat Türkiye Kupası Statüsü’nün 8.  maddesinin 1. fıkrasında belirtilen takip eden sezonda Ziraat Türkiye Kupası’nda yer alamayacağına dair hüküm uygulanmaz.

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