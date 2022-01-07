TFF'den Covid-19 tedbirlerine ilişkin talimatlarda değişiklik! Hükmen mağlubiyet...

Son dönemde koronavirüs vakalarındaki büyük artış dikkat çekerken, virüs Türk futbolunu da vurdu. Başta Süper Lig takımları olmak üzere futbol kulüpleri ardı ardına Covid-19 vakaları açıklamaya başladı.

Türkiye Futbol Federasyonu ise Müsabakalarda Uygulanacak Covid-19 Tedbirlerine İlişkin Talimat'ta değişiklik yaptı.

TFF 'den yapılan açıklamada, "TFF Yönetim Kurulu'nun 07.01.2022 tarihli kararı ile Müsabakalarda Uygulanacak Covid-19 Tedbirlerine İlişkin Talimat'ta değişiklik yapılmıştır. " denildi.

Kulüplerde yaşanan koronavirüs vakaları sonrasında hangi durumlarda takımların hükmen mağlup sayılacağını belirleyen talimatın ilgili maddesi ise şöyle:

(5. MADDE - 9. FIKRA)

Kulüplerin pozitif vaka veya hastalığı geçirmekte olan futbolcuları nedeniyle, oynama uygunluğu olan futbolcuların sayısının 9’un altına inmesi nedeniyle müsabakaya çıkamamaları halinde, anılan kulüp/kulüpler hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmekle birlikte, anılan kulüp/kulüpler için Futbol Müsabaka Talimatı’nın 24. maddesi hükümleri uygulanmaz.