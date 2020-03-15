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Futbol
AA
Haber Giriş: 15.03.2020 - 12:55,Son Güncelleme:/

TFF'den Cemil Usta için anma mesajı

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TFF'den Cemil Usta için anma mesajı
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 2019-2020 sezonuna adı verilen Cemil Usta için, vefatının 17'inci yıl dönümünde anma mesajı yayımladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Süper Lig'in 2019-2020 sezonuna adını vermekten onur duyduğumuz, A Milli Takımımızın eski oyuncularından, Trabzonspor'un efsane kaptanı 'Dozer' lakaplı Cemil Usta'yı vefatının 17'inci yıl dönümünde saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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