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TFF’den Brighton’a transfer olan Ferdi Kadıoğlu’na tebrik

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#Transfer#Fenerbahçe#Brighton
TFF’den Brighton’a transfer olan Ferdi Kadıoğlu’na tebrik
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2024 22:15

Türkiye Futbol Federasyonu, Premier Lig ekiplerinden Brighton'a transfer olan milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu’nu yayımladığı mesajla tebrik etti.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton & Hove Albion’a transfer olan milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu’nu yayımladığı mesajla tebrik etti.

TFF’den yapılan yazılı açıklamada, "A Milli Takım oyuncularımızdan Ferdi Kadıoğlu’nu Fenerbahçe’den İngiltere Premier Lig takımlarından Brighton & Hove Albion FC’ye transferi nedeniyle kutluyor, kariyerinde açtığı yeni sayfada kendisine başarılar diliyoruz. Genç milli düzeyde Hollanda adına mücadele ettikten sonra, 2022 yılında A Milli Takım tercihini Türkiye’den yana kullanan futbolcumuz, 20 kez Ay-Yıldızlı formayı giydi ve ilk büyük turnuva tecrübesini bu yıl Avrupa Şampiyonası’nda yaşadı. Şampiyonada çeyrek finale yükselen A Milli Takımımızın oynadığı 5 karşılaşmada da 90 dakika süre alan Ferdi, performansıyla ulusal ve uluslararası medyada adından övgüyle söz ettirmişti" ifadeleri kullanıldı.

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#Transfer#Fenerbahçe#Brighton

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