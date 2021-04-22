TFF’den bir suç duyurusu daha!

Başvuruda, Sabah Gazetesi yazarı Levent Tüzemen’in 14 Nisan tarihli ve “Bu sezon da ligi dizayn ediyorlar” başlıklı yazısında gündeme getirdiği hakemlerle ilgili ithamların ve iddiaların soruşturulması istendi.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da Atakaş Hatayspor maçı sonrasında yaptığı açıklamada, Levent Tüzemen’in iddialarının araştırılmasını istemişti.

TFF daha önce de Ahmet Çakar için suç duyuruşundu bulunmuştu.

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