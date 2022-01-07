TFF'den Beşiktaş'ın erteleme talebine ret! Vaka sayısı 7 oldu

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Siyah beyazlılarda 2 futbolcunun daha Covid-19 testi pozitif çıkarken takımdaki toplam vaka sayısı 7 oldu.

Beşiktaş, artan koronavirüs vakaları nedeniyle TFF'ye Rizespor maçının ertelenmesi talebinde bulunurken TRT Spor'un haberine göre federasyondan olumsuz yanıt geldi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın teknik ve idari heyeti ile sporcularına, Spor Toto Süper Lig’de Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağımız müsabaka öncesinde Covid-19 PCR testi uygulanmıştır. Yapılan testler neticesinde iki sporcumuzda ve Yardımcı Antrenörümüz Serdar Topraktepe’de pozitif bulguya rastlanmıştır." denildi.

TAKIMIN BAŞINDA HALİM OKTA OLACAK

Siyah beyazlılardan yapılan açıklamada, Önder Karaveli ve yardımcı antrenör Serdar Topraktepe’nin testinin pozitif çıkması nedeniyle Rizespor maçında takımın başında Halim Okta'nın olacağı belirtildi

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Kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında, 9 Ocak Pazar günü saat 19.00’da Çaykur Didi Stadı’nda Çaykur Rizespor ile oynayacağımız maçta Futbol A Takımımızın başında, Teknik Sorumlu unvanıyla Futbol Akademimizin antrenörlerinden Halim Okta bulunacaktır." ifadeleri kullanıldı.