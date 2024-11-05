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TFF'den Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı açıklaması!

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#TFF#Beşiktaş#Maccabi
TFFden Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2024 14:17

TFF, UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ile İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv arasında oynanacak maç hakkında açıklama yaptı.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ile İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv arasında 28 Kasım Perşembe günü İstanbul'da oynanması gereken ancak tarafsız sahaya alınan maçla ilgili açıklama yaptı.

TFF'nin internet sitesinde yayımlanan açıklamada, "Temsilcimiz Beşiktaş Jimnastik Kulübünün 28 Kasım 2024 tarihinde Maccabi Tel Aviv takımıyla karşılaşacağı UEFA Avrupa Ligi müsabakasının devletimizin yetkili kurum ve kuruluşları ve UEFA'nın yetkili kurulları ile yapılan görüşmeler neticesinde tarafsız bir ülkede oynanmasına karar verilmiştir." denilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Sporun asli ruhundan uzaklaşarak İsrail'in Filistin'de işlemiş olduğu katliamlara yönelik bir provokasyon ve propaganda unsuru haline getirilme ihtimaline karşı tarafsız sahada oynanacak olan bahse konu müsabakada temsilcimiz Beşiktaş Jimnastik Kulübüne başarılar diliyoruz."

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#TFF#Beşiktaş#Maccabi

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