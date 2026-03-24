TFF'den Beşiktaş açıklaması: 'Yarı finale çıkarsa maç tarihi değişecek'

#TFF#Ziraat Türkiye Kupası#Beşiktaş
TFFden Beşiktaş açıklaması: Yarı finale çıkarsa maç tarihi değişecek
Oluşturulma Tarihi: Mart 24, 2026 16:38

Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş'ın Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselmesi halinde Avrupa Ligi finali nedeniyle kupadaki maçını daha erken bir tarihte oynayacağını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu internet sitesi üzerinden Ziraat Türkiye Kupası'nın yarı final programıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Federasyondan yapılan açıklamada Beşiktaş'ın yarı finale yükselmesi halinde kupada oynayacağı maçın Avrupa Ligi finali nedeniyle erkene alındığı belirtildi.

TFF'den konu ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde oldu:

UEFA Avrupa Ligi Finali'ne bu sezon 20 Mayıs 2026 Çarşamba günü Beşiktaş Park Stadyumu ev sahipliği yapacaktır. Final müsabakası sebebiyle Beşiktaş Park Stadyumu'nun 10 Mayıs'tan sonra UEFA'ya teslim edilmesi gerekmektedir.

Gözden KaçmasınTFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz: Beşiktaşın mağduriyeti için gereğini yapacağızTFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz: 'Beşiktaş'ın mağduriyeti için gereğini yapacağız'Haberi görüntüle

Bu sebeple, Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselmesi halinde, 12, 13 veya 14 Mayıs tarihlerinde oynayacağı yarı final müsabakası 5, 6 veya 7 Mayıs tarihlerinden birine alınacaktır. Diğer yarı final müsabakası ise daha önce ilan edildiği gibi 12, 13 veya 14 Mayıs tarihlerinden birinde oynanacaktır. Nihai programlar çeyrek final müsabakalarından sonra ilan edilecektir.

#TFF#Ziraat Türkiye Kupası#Beşiktaş

