TFF'den Beşiktaş açıklaması: 'Bazı çevrelerin algı yaratma çabası...'

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Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş'ın açıklamalarıyla ilgili bir mesaj yayınladı.



TFF'den yapılan açıklama şöyle;



"Türkiye Futbol Federasyonu MHK Ağustos Hakem Semineri açılış konuşmasında Başkanımız Sayın Mehmet Büyükekşi’nin kulüplerin hakemlerle ilgili taleplerine yönelik "o hakemi istemiyorum, bu hakemi istiyorum şeklinde talepleri kabul etmiyoruz. Geliştirdiğimiz teknoloji buna imkan tanımıyor. Atamaları TFF yapmıyor, MHK yapmıyor. TFF'nin geliştirdiği yüksek teknolojili sistem yapıyor" açıklamasına rağmen Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nü hedef gösterdiği yönünde algı oluşturulma çabasına aynı seminerin basın toplantısı bölümünde "Beşiktaş’ı ya da Beşiktaş Başkanını kastetmiyorum. Hakemlerle ilgili bu yönde talepleri olan ve sezonun ilerleyen haftalarında bu yönde istekleri olacak olan tüm kulüpleri kastediyorum" şeklinde açıklama yapmıştır.

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Ancak Türk futbolunda kaos yaratmaya ve bu kaostan çıkar elde etmeye çalışan bazı çevreler, ısrarla Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün hedef alındığı şeklinde gerçekle ilgisi olmayan bir algı yaratma çabasına düşmüşlerdir.

Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi için tüm kulüpler, kulüp başkanları, teknik direktörler, antrenörler, futbolcular, hakemler ve futbol severler aynı yüksek değerde ve önemdedir.

Futbolun tüm paydaşlarıyla futbolumuzun marka değerini yükseltmek ve kulüplerimizi bulundukları ekonomik darboğazdan kurtarmak hedefiyle yaptığımız çalışmalarımızı yine futbolun tüm paydaşlarıyla birlikte sürdürmeye devam edeceğiz.

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU"

Büyükekşi:'Şu hakemi istiyoruz, yok bu hakemi istemiyoruz' gibi çağrılar bizde kesinlikle karşılık bulmaz

Ahmet Nur Çebi'nin 'Yasin Kol'u istemiyoruz' sözlerine dün yanıt veren Büyükekşi, "Hakem atamaları algoritma üzerinden yapılıyor. 'Şu hakemi istiyoruz, yok bu hakemi istemiyoruz' gibi çağrılar bizde kesinlikle karşılık bulmaz." ifadelerini kullanmıştı.

Çebi ne demişti?

Alanyaspor maçının ardından TFF'ye giden Beşiktaş başkanı Ahmet Nur Çebi şu açıklamada bulunmuştu:

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Türk futboluyla ilgili meseleleri konuştuk. Corendon Alanyaspor maçında yaşadığımız haksızlıkları elimizdeki belgelerle tek tek arz ettik. Kendilerinin bunu anladıklarını ve değerlendireceklerini anlamış bulunuyorum. Gerekenin yapılacağını umuyoruz. Federasyon, Türk futbolunun temsilcisidir. MHK, kendilerine bağlıdır. Geçen sezondan beri devam eden sorunların çözülmesini talep ettik. Sorunların bir kısmı çözülse de tamamının çözülmediğinin bilincinde olduğumuzu söyledik. Hataların tespitini yapacak kişilerin kendileri olduğunu söyledik. Biz artık haksızlığa uğramak istemiyoruz. Diğer takımların da haksızlığa uğramasını istemiyoruz. Beşiktaş’ın haksızlıkları kaldırabilecek limitinin olmadığını ifade ettik. Benim Camiam mutsuz, benim Camiam tedirgin. Benim Camiamın güvene ihtiyacı var.

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Benim camiamın federasyonun ve hakemlerinin zarar vermeyeceğine inanmaya ihtiyacı var. Bunu yapmaları gerekiyor. Kendilerine güvenmek, inanmak istiyorum. Bekleyip yapılan yanlışları nasıl düzelteceklerini göreceğiz. Federasyonun hakemlerle ilgili olarak daha açık ve şeffaf olması gerektiğini düşünüyorum. Hata yapılan yerleri söyleyin dedik. Sizler de çıkın eleştirilere cevap verin dedik. Galiba böyle de bir çalışma içindeler. En kısa sürede gerçekleştireceklerine inanıyorum. Beşiktaş’ın tahammül sınırının bittiğini yeteri kadar anlattığımı sanıyorum. Umarım sonuçlarını herkesin göreceğini düşünüyorum. Hakemlerin hata yapmaya hakları yok. Bir cerrah ameliyatta hata yaptığında sonucu ölüm oluyorsa hakemlerin de hata yapma lüksleri yok. Adını koymuşuz hata diye ama bu iş artık bitti. Hakemler son derece dikkatli olmalı. Bir maçta bir hatayı anlarsınız ama on tane hata olmaz.