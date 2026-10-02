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TFF'den Belçika'daki pasaport kontrol iddialarına cevap! 'Herhangi bir sorun veya arama işlemi yaşanmadı

Güncelleme Tarihi:

#TFF#Belçika#Milli Takım
TFFden Belçikadaki pasaport kontrol iddialarına cevap Herhangi bir sorun veya arama işlemi yaşanmadı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2026 13:26

Türkiye Futbol Federasyonu, Belçika ile oynanacak maç öncesinde heyetten bazı isimlerin ekstra denetlendiği ve bekletildiği iddialarıyla alakalı bir açıklama yayınladı.

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A Milli Takım, teknik heyet ve TFF yetkilileri, Uluslar Ligi mücadelesi için dün Belçika'ya gitti.

Belçika emniyetinin havalimanında TFF heyetindeki herkesi tek tek sabıka filtresinden geçirdiği, bavullarının arandığı ve pasaport kontrol sürecinin uzadığı iddia edilmişti.

Türkiye Futbol Federasyonu da bu iddialara cevaben bir açıklama yayınlayarak yaşananların detaylarını verdi.

TFF'den yapılan açıklama şöyle;

UEFA Uluslar A Ligi'nde Belçika ile oynayacağı karşılaşma için Türk Hava Yolları'na ait charter uçakla Liège Havalimanı'na ulaşan A Millî Futbol Takımımız ve Türkiye Futbol Federasyonu kafilesinin, havalimanındaki pasaport kontrol süreciyle ilgili olarak basında yer alan gerçeğe aykırı haberler nedeniyle kamuoyunu doğru bilgilendirme gereği doğmuştur.

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A Millî Futbol Takımımızın futbolcuları ve teknik heyeti, havalimanındaki rutin pasaport kontrol işlemlerinin ardından kısa süre içerisinde havalimanından çıkış yapmıştır. Bu süreçte, güvenlik amacıyla kendilerine havalimanı güvenlik görevlileri tarafından refakat edilmesi nedeniyle öncelikle A Millî Takımımızın futbolcuları ve teknik heyetinin geçişi sağlanmıştır.

Belçika Türkiye Büyükelçimizin de eşlik ettiği kafilemiz, herhangi bir sorun veya arama işlemi yaşanmadan havalimanından çıkış yapmıştır.

Kargo ve lojistik ağırlıklı olarak hizmet veren Liège Havalimanı'nda kafile üyelerimiz de hızlı ve güvenli bir şekilde geçiş sağlamıştır.

Kafilemizin geçişi esnasında bazı basın organlarında bu rutin süreç farklı bir şekilde yansıtılmıştır.

Söz konusu uygulama, A Millî Takımımızın güvenliğinin sağlanması ve kafilemize havalimanı içerisinde gerekli refakatin gerçekleştirilmesi amacıyla yapılmıştır.

A Millî Takımımızın Belçika'ya girişinde kafilemizi karşılayan ve süreç boyunca eşlik eden başta Türkiye Cumhuriyeti Brüksel Büyükelçiliğimiz olmak üzere tüm Belçikalı yetkililere gösterdikleri ilgi, iş birliği ve destek için teşekkür ederiz.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.

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#TFF#Belçika#Milli Takım

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