×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

TFF'den bazı talimatlarda değişiklik! Kırmızı kart ve sözleşmeler...

Güncelleme Tarihi:

#TFF#Süper Lig#Futbol
TFFden bazı talimatlarda değişiklik Kırmızı kart ve sözleşmeler...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 04, 2025 21:38

TFF, yeni sezon öncesinde bazı disiplin talimatlarında değişiklikler yaptı.

Haberin Devamı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yeni sezon öncesinde bazı disiplin talimatlarında değişikliğe gitti.

TFF'nin internet sitesinde yayımlanan değişikliklere göre, kırmızı kartların infazında değişiklik yapıldı. Futbolcular, gördükleri kırmızı kartların cezasını takip eden resmi müsabaka veya müsabakalarda çekecek. Öncesinde, 4 maça kadar cezalar, ihlalin yaşandığı kategoride geçerli oluyordu.

Diğer değişiklik ise futbolcu sözleşmeleriyle ilgili yapıldı. Buna göre kulüpler, futbolcularla imzaladığı sözleşmelerde imza parası, imaj hakkı, verilen konut gibi tüm kazanç ve harcamaları TFF'ye bildirecek. TFF'ye ibraz edilmeyen kazanım ve harcamaların tespit edilmesi durumunda, sunulmayan meblağın yarısı kadar ceza kesilecek.

Gözden KaçmasınFenerbahçe, olağanüstü seçim için toplanan imza sayısını açıkladıFenerbahçe, olağanüstü seçim için toplanan imza sayısını açıkladı!Haberi görüntüle

Haberle ilgili daha fazlası:
#TFF#Süper Lig#Futbol

BAKMADAN GEÇME!