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TFF'den Bartın için saygı duruşu kararı

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#TFF#Bartın#Saygı Duruşu
TFFden Bartın için saygı duruşu kararı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 15, 2022 12:29

TFF, Bartın'ın Amasra ilçesinde bulunan maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden işçilerin anısına bu hafta oynanacak karşılaşmalarda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını duyurdu.

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Bartın'ın Amasra ilçesinde bulunan maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden işçilerin anısına Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bu hafta oynanacak karşılaşmalarda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.

İŞTE O AÇIKLAMA

Bartın'ın Amasra ilçesinde bulunan maden ocağında meydana gelen patlama sonucunda can kayıplarımızın olduğunu derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. 

Ülkemizi yasa boğan patlamada vefat eden madencilerimiz anısına 15, 16 ve 17 Ekim tarihlerinde oynanacak tüm profesyonel ve amatör müsabakalarda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak. 

Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; yakınları ve milletimize başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. 

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#TFF#Bartın#Saygı Duruşu

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