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TFF'den Atatürk Olimpiyat Stadyumu zeminiyle alakalı açıklama

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#Futbol#TFF#Atatürk Olimpiyat Stadyumu
TFFden Atatürk Olimpiyat Stadyumu zeminiyle alakalı açıklama
Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2023 19:40

TFF, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun saha bakımını yapan firmanın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

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Türkiye Futbol Federasyonu, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun zemin bakımını yapan firma ile sözleşmenin feshedildiğini açıkladı.

TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE:

"Trendyol Süper Lig'de 26 Eylül 2023 tarihinde İstanbulspor A.Ş. ile Galatasaray A.Ş. arasında oynanan 3. hafta erteleme müsabakası esnasında İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda saha bakım konularında eksiklikler ve yetersizlikler gözlenmiştir. Bu olumsuzluklar nedeniyle ilgili firma ile yürütülen saha bakım sözleşmesinin 28 Eylül 2023 tarihi itibariyle feshine karar verilmiştir."

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NE OLMUŞTU?

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan İstanbulspor - Galatasaray karşılaşmasında dakikalar ilerledikçe futbolcuların elleri, yüzleri, saçları ve formalarının yeşil renge boyandığı görüldü.

Özellikle düz beyaz renkte forma, şort ve tozluk giyen Galatasaraylı oyuncuları daha çok etkileyen görüntünün gıda boyasından kaynaklandığı ortaya çıktı.

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15 Haziran’da UEFA Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapan stadyumda yanan çimlere makyajlama çalışması sırasında gıda boyası sürüldüğü öğrenildi.

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#Futbol#TFF#Atatürk Olimpiyat Stadyumu

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