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TFF'den Arda Güler ve Montella açıklaması! Antrenmandaki görüntü çok konuşulmuştu

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#EURO 2024#Milli Takım#Arda Güler
TFFden Arda Güler ve Montella açıklaması Antrenmandaki görüntü çok konuşulmuştu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2024 23:20

Türkiye Futbol Federasyonu, Çekya maçı hazırlıkları sırasında teknik direktör Montella ile Arda Güler'in arasında geçen ve sosyal medyada gündem olan görüntüler sonrası açıklama yaptı.

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EURO 2024 F Grubu'nda Çekya maçı hazırlıklarına başlayan A Milli Takımımızın bugünkü antrenmanın basına açık olan kısmında Arda Güler ile Montella'nın görüntüsü sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

TFF, konuyla ilgili bir açıklama yaptı:

A Millî Takımımızın bu akşam gerçekleştirilen antrenmanı sırasında, televizyon kameralarına yansıyan görüntüler üzerine yorum yapılarak oluşturulmuş bir video, sosyal medya mecraları üzerinden dolaşıma sokulmuştur.

Antrenman öncesinde millî futbolcumuz Arda Güler'in kasığındaki ağrı nedeniyle, Çekya maçına kendisini en sağlıklı şekilde hazırlayabilmek adına, bireysel çalışma yapması konusunda teknik heyetimiz ve oyuncu arasında fikir birliğine varılmıştır.

İlgili videoda görülen çalışma, Arda Güler için belirlenen kapsamda olmayıp, millî futbolcumuz daha sonra koruyucu amaçlı lineer çalışmasına yönlendirilmiştir.

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Kalbi Türk Millî Takımı için atan sağ duyulu vatandaşlarımızın bu tür içeriklere itibar etmemesi gerektiğini önemle hatırlatırız.

ARDA GÜLER DE PAYLAŞTI

Milli yıldız Arda Güler de TFF'in açıklamasını sosyal medya hesabından retweet etti.

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#EURO 2024#Milli Takım#Arda Güler

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