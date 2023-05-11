Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

TFF'den anlamlı organizasyon! Mersin'de herkes tek yürek

Güncelleme Tarihi:

#TFF#Deprem#Mersin
TFFden anlamlı organizasyon Mersinde herkes tek yürek
Adil Demirçubuk
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 11, 2023 07:00

Ünlü futbolcular, sanatçılar ve depremzede çocuklar ‘TFF Omuz Omuza Gösteri Maçı’ ile bir araya geldi. TFF her seyirci için afetzedelere 50 TL bağış yapacak.

Haberin Devamı

Türkiye Futbol Federasyonu, ‘Omuz Omuza’ yardımlaşma ve dayanışma kampanyası çerçevesinde anlamlı bir organizasyona daha imza attı. Deprem felaketi nedeniyle ligden çekilmek zorunda kalan Atakaş Hatayspor’un gelecek sezon maçlarını oynayacağı Mersin Stadyumu’nda futbolcular, sanatçılar ve depremzede çocuklar ‘TFF Omuz Omuza Gösteri Maçı’ ile bir araya geldi.

MADALYALAR BÜYÜKEKŞİ'DEN

20’şer dakikalık iki devreden oluşan müsabakada beyaz takım kırmızı takımı 6-4 yendi. Sporseverlerin ücretsiz izlediği maçın ardından TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin katılımıyla kupa ve madalya töreni yapıldı. Büyükekşi, “Federasyonumuz, buraya seyirci olarak gelen her kişi adına kampanyaya 50 lira yatırıyor. İnşallah Hatay burada çok güzel bir sezon geçirir” dedi.

Haberin Devamı

Ünlü isimler bir arada

Kırmızı ve beyaz olarak sahaya çıkan 2 ekibin teknik direktörlüğünü Volkan Demirel ve Montella üstlendi. FIFA kokartlı eski hakem Cüneyt Çakır’ın yönettiği maçta şu isimler yer aldı: Hamit Altıntop, Hakan Ünsal, Faruk Atalay, İbrahima Yattara, Altan Aksoy, Saffet Akyüz, Sabri Sarıoğlu, Volkan Arslan, Oğuz Çetin, Uğur İnceman, Orhan Şam, Gökhan İnler, Henry Onyekuru, Youness Belhanda, Erce Kardeşler, Ali Yıldız, Recep Burak Yılmaz, Selimcan Temel, Burak Bekaroğlu, Bertuğ Yıldırım, Alişan, Ferhat Göçer.

Gözden KaçmasınSivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbaydan A Milli Takım yanıtıSivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'dan A Milli Takım yanıtı!Haberi görüntüle

Haberle ilgili daha fazlası:
#TFF#Deprem#Mersin

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşim neden kilomla dalga geçiyor

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşim neden kilomla dalga geçiyor?

#Kilo Problemi
BİR SORUDAN FAZLASI | Anneler Günü’nde hediye olarak ev eşyası alınır mı

BİR SORUDAN FAZLASI | Anneler Günü’nde hediye olarak ev eşyası alınır mı?

#Anneler Günü
Lösemiye yakalandı, bir bebeğin kordon kanı ile iyileşti… ‘80’den fazla hastalığın tedavisinde kullanıyor’

Lösemiye yakalandı, bir bebeğin kordon kanı ile iyileşti… ‘80’den fazla hastalığın tedavisinde kullanıyor’

#Kordon Kanı