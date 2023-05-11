TFF'den anlamlı organizasyon! Mersin'de herkes tek yürek

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Türkiye Futbol Federasyonu, ‘Omuz Omuza’ yardımlaşma ve dayanışma kampanyası çerçevesinde anlamlı bir organizasyona daha imza attı. Deprem felaketi nedeniyle ligden çekilmek zorunda kalan Atakaş Hatayspor’un gelecek sezon maçlarını oynayacağı Mersin Stadyumu’nda futbolcular, sanatçılar ve depremzede çocuklar ‘TFF Omuz Omuza Gösteri Maçı’ ile bir araya geldi.

MADALYALAR BÜYÜKEKŞİ'DEN

20’şer dakikalık iki devreden oluşan müsabakada beyaz takım kırmızı takımı 6-4 yendi. Sporseverlerin ücretsiz izlediği maçın ardından TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin katılımıyla kupa ve madalya töreni yapıldı. Büyükekşi, “Federasyonumuz, buraya seyirci olarak gelen her kişi adına kampanyaya 50 lira yatırıyor. İnşallah Hatay burada çok güzel bir sezon geçirir” dedi.

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Ünlü isimler bir arada

Kırmızı ve beyaz olarak sahaya çıkan 2 ekibin teknik direktörlüğünü Volkan Demirel ve Montella üstlendi. FIFA kokartlı eski hakem Cüneyt Çakır’ın yönettiği maçta şu isimler yer aldı: Hamit Altıntop, Hakan Ünsal, Faruk Atalay, İbrahima Yattara, Altan Aksoy, Saffet Akyüz, Sabri Sarıoğlu, Volkan Arslan, Oğuz Çetin, Uğur İnceman, Orhan Şam, Gökhan İnler, Henry Onyekuru, Youness Belhanda, Erce Kardeşler, Ali Yıldız, Recep Burak Yılmaz, Selimcan Temel, Burak Bekaroğlu, Bertuğ Yıldırım, Alişan, Ferhat Göçer.