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TFF'den Ampute Futbol Milli Takımı'na başarı ödülü

#Ampute Futbol Milli Takımı#TFF#TFF Yönetim Kurulu
TFFden Ampute Futbol Milli Takımına başarı ödülü

TFF Yönetim Kurulu, Avrupa şampiyonu olan Ampute Milli Takımı'na 1.5 milyon lira başarı ödülü verilmesini kararlaştırdı.

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Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) 'Türkiye Futbol Oynuyor' projesi kapsamında destek verdiği Ampute Futbol Millî Takımının Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenen 2021 EAFF Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda kazandığı şampiyonluk nedeniyle TFF Yönetim Kurulu özel bir ödül vermeyi kararlaştırdı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Engelliler Koordinasyon Kurulu'ndan sorumlu TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem, "2017 yılında İstanbul'daki Avrupa Şampiyonluğu'nun ardından Polonya'da ikinci kez aynı başarıyı tekrarlayan ve bizleri gururlandıran Ampute Millilerimizin başarısı, ülkemizin her tarafında büyük coşkuyla karşılandı.

Biz de TFF olarak 2006'dan itibaren stratejik iş birliği ile desteklediğimiz Ampute Millileri ödüllendirmeye karar verdik.

2022 yılında ülkemizde yapılacak Dünya Ampute Futbol Şampiyonası'na en iyi şekilde hazırlanıp kupayı kazanacağımıza inanıyorum" dedi.

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#Ampute Futbol Milli Takımı#TFF#TFF Yönetim Kurulu