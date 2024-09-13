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TFF'den Amed SF Başkanı Aziz Elaldı için geçmiş olsun mesajı

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#TFF#Aziz Elaldı#Amed SF
TFFden Amed SF Başkanı Aziz Elaldı için geçmiş olsun mesajı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2024 19:56

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), trafik kazası geçiren Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Aziz Elaldı için geçmiş olsun mesajı mesajı yayımladı.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), İzmir’de aracıyla seyir halindeyken trafik kazası geçiren Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Aziz Elaldı için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

TFF'den yayımlanan mesajda, "Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Sayın Aziz Elaldı’nın İzmir’de aracıyla seyir halindeyken trafik kazası geçirdiğini üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Kazanın ardından Bayraklı Şehir Hastanesi’ne kaldırılan ve hayati tehlikesi bulunmadığı, vücudunun bazı bölgelerinde kırıklar tespit edildiği açıklanan Elaldı’ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" denildi.

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#TFF#Aziz Elaldı#Amed SF

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