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TFF'den açıklama: Roma’dan bir teklif yok, Montella’dan memnunuz

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#A Milli Takım#TFF#Montella
TFFden açıklama: Roma’dan bir teklif yok, Montella’dan memnunuz
Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2024 07:00

Roma’nın sözleşmesindeki tazminat maddesini ödeyerek Vincenzo Montella’yı takımın başına getirmek istediği şeklindeki iddialara Milli Takımlar Sorumlusu Ceyhun Kazancı yanıt verdi.

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TRT Spor’a konuşan Kazancı, Montella ile ilgili böyle haberlerin çıkmasının gayet doğal olduğunu belirtirken “Böyle bir kulüp kendi efsanesi ve parlayan hocasını ister. Resmi bir teklif gelmedi bize, gelse de biz hocamızdan memnunuz. Hocamız da bizden memnun. Hocamızın da böyle bir talebi olduğunu düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.

GALLER MAÇINA iSPANYOL HAKEM

TFF yöneticisi iki tarafın da birbirinden memnun olduğunun altını çizerken “Tek hedefimiz 2026 Dünya Kupası’na gitmek. Kontrattan ziyade niyet önemli. Dışarıdan gelen bilgilere odaklanmayalım. Tek konuştuğumuz şey Dünya Kupası. Roma, konumuz değil” dedi. Bu arada UEFA, Avrupa Ligi’nde cumartesi günü Galler ile oynayacağımız maça İspanyol hakem Juan Martinez Munuera’yı atadı.

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#A Milli Takım#TFF#Montella

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