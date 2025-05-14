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TFF'den 2025-26 sezonu için yabancı kuralı açıklaması

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#Türkiye Futbol Federasyonu#Yabancı Kuralı#Tff
TFFden 2025-26 sezonu için yabancı kuralı açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2025 13:21

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan 2025-26 sezonu için yabancı kuralı açıklaması geldi.

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TFF, 2025-26 sezonu için yabancı kuralı açıklaması yaptı.

Açıklamlaya göre 14 yabancının en az ikisi 1 Ocak 2003 veya daha sonra doğmuş olacak. 2026–27 sezonunda ise bu sayı 4'e yükselecek. 

İşte o açıklama:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun almış olduğu karar uyarınca 2025-2026 Sezonu Trendyol Süper Lig Futbolcu Uygunluğu revize edilmiştir. 2025-2026 sezonunda sözleşme yapmış ve A Takım Listesine yazılmış 2003 yılı içerisinde doğmuş yabancı uyruklu futbolcular ile 1 sezondan fazla süreli sözleşme imzalanması halinde bu futbolcular 2 sezon boyunca bu kurala tabi olarak A Takım Listesine yazılabilirler."

-Kulüpler, A Takım Listesine en fazla 14 yabancı futbolcu yazabilecek.
-Bu 14 yabancının 12'si için yaş sınırı olmayacak.
-En az 2'si ise 1 Ocak 2003 veya daha sonra doğmuş olmalı.
-2026–27 sezonunda bu şart değişecek: en az 4 yabancı, 1 Ocak 2004 veya sonrası doğumlu olacak.

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#Türkiye Futbol Federasyonu#Yabancı Kuralı#Tff

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