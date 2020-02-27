TFF'deki işten çıkarmaların sebebi ortaya çıktı!

Spor Arena Özel | Türkiye Futbol Federasyonu'nda çeşitli birimlerden 30 çalışanın iş akdinin sonlandırılmasının gerekçesi ortaya çıktı.

Federasyonun, bahsi geçen 30 personelin iş akdini ekonomik koşullar ve yeni yapılanma gereği sonlandırdığı öğrenildi.

Kurumla ilişkisi kesilen çalışanlara gönderilen tebligatta, "Kurumumuzun içerisine bulunduğu ekonomik koşullar ve yeniden yapılandırma gereği, iş akdiniz 26.02.2020 tarihi itibari ile feshedilmişti. Fesih tarihi itibari ile ilişkiniz kesilecek olup, maaş, kıdem, ihbar tazminatı ve yıllık izin hakedişinden doğan kanuni alacaklarınız tarafınıza ödenecektir" ifadeleri kullanıldı.

Aynı tebligatta ayrıca, çalışanlara şimdiye dek vermiş oldukları hizmetler için teşekkür edildi.





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